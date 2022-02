Destiny 2 La Regina dei Sussurri: pubblicato nuovo ViDoc

Bungie ha pubblicato un nuovo ViDoc sullo sviluppo di Destiny 2 La Regina dei Sussurri che approfondisce, con informazioni inedite, facendo un’anteprima sulla prossima espansione. Inoltre, i guardiani scopriranno di più sulle prossime modifiche alle sottoclassi del vuoto, sul sistema di produzione di armi e non solo.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri e la Stagione dei Rinati saranno disponibili a partire dal 22 febbraio, giorno in cui i guardiani di tutto il mondo si raduneranno per riprendersi la Luce. Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che è di pochi giorni fa la notizia dell’oltre 1 milione di pre-ordini per l’espansione in arrivo.