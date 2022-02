Far Cry 6: disponibile il DLC Joseph Collasso

Joseph: Collasso, il terzo e ultimo DLC di Far Cry 6 come parte del Season Pass, è finalmente disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, così come Windows PC tramite Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna. I giocatori devono possedere Far Cry 6 per accedere a Joseph: Collasso. Il DLC sarà giocabile in co-op e, con il Buddy Pass, i possessori di Joseph: Collasso potranno invitare un altro giocatore di Far Cry 6 (sulla stessa piattaforma) a unirsi per giocare, anche se l’invitato non possiede il DLC.

I giocatori giocheranno nei panni di Joseph Seed, l’iconico cattivo di Far Cry 5, in una versione contorta di Hope County, Montana, per una nuova esperienza ispirata al genere roguelite. Mescolando azione intensa e narrazione, Joseph: Collasso fornirà un’opportunità unica, per i giocatori, di entrare nella mente torturata di Joseph, affrontare i suoi ex seguaci dopo che la sua fede è crollata, e infine affrontare i membri della sua famiglia mentre lotta per vincere i suoi demoni interiori.

Per celebrare il lancio, sconti fino al 40% sono attualmente applicati a tutte le edizioni di Far Cry 6 in tutti i negozi digitali. Inoltre, i proprietari di Far Cry 6 possono ricevere il 25% di sconto sul Season Pass.