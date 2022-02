Crusader Kings III: disponibile la prima espansione Royal Court

Paradox ha annunciato che Royal Court, la prima grande espansione di Crusader Kings III è finalmente disponibile. L’espansione sarà gratuita per tutti i giocatori che possiedono una copia del gioco. In Royal Court, dovrete impegnarvi in affari vitali per lo stato in una nuova area di gioco per stupire i visitatori con lo splendore del regno mostrando oggetti e manufatti meravigliosi.

In questa espansione La corte è diventata il punto centrale del regno. Sala del Trono Reale riflette tutta la maestà e il prestigio accumulati dalla vostra dinastia. La modalità Persone ispirate riempie la tua corte con opere d’arte create da maestri artigiani o con manufatti rari rubati o ereditati di generazione in generazione. Ascoltate le suppliche dei tuoi sudditi in Problemi di corte mentre chiedono favori o pietà reali. Cambiate le abitudini e le pratiche del regno con la modalità Culture ibride per adattarvi meglio a un grande impero multiculturale o segui la tua strada, forgiando una cultura originale poiché i vecchi metodi si rivelano inadatti alle nuove circostanze. Di seguito una panoramica tramite Steam:

La vostra eredità vi aspetta. Scegliete la vostra casata nobiliare e conducete la dinastia alla grandezza in un’epopea medievale attraverso le generazioni. La guerra è solo uno degli strumenti per fondare il tuo regno, perché la giusta strategia si compone di abilità diplomatica, padronanza del regno e astuzia. Crusader Kings III continua la popolare serie di Paradox Development Studio, che vede l’acclamata unione delle emozioni reali del grand strategy e dell’intensità del gioco di ruolo.

Caratteristiche

Prendi il comando della tua casata ed espandi la tua dinastia in una meticolosa ambientazione medievale.

Ogni personaggio è arricchito con tratti e scelte di vita che determinano le sue azioni e i suoi comportamenti.

Crusader Kings III è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC tramite Steam.