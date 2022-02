Senua’s Saga Hellblade 2: il sequel sarà migliore

Senua’s Saga Hellblade 2 è il nuovo titolo della serie Hellblade dello sviluppatore Ninja Theory. La casa sviluppatrice ha ottenuto qualcosa di straordinario con il primo titolo, un gioco che ha raggiunto livelli di qualità inaspettati dato il budget relativamente piccolo su cui è stato realizzato e il piccolo team che ci ha lavorato.

Le cose con il suo sequel sembreranno un po ‘diverse, visto che Ninja Theory ora è uno studio Xbox first party e ha il pieno sostegno di Microsoft , e come come ci si aspetterebbe, questo influenzerà anche la progettazione del prodotto. Nel frattempo, sul profilo Twitter di Pasquale Scionti, uno sviluppatore di visuale artistica (Senior Lighting e Lookdev Artist) che lavora a Ninja Theory, è presente un post che spiega che il co-fondatore della suddetta casa sviluppatrice, Tameem Antoniades, ha parlato delle ambizioni dello studio di superare il primo capitolo della serie con il suo sequel, creando un’esperienza videoludica che farà sembrare il titolo precedente “un gioco indie”.

Con Ninja Theory che ha anche investito nella ricerca di oltre 40 luoghi, nella creazione di costumi, nella formazione di attori e altro, Antoniades ha anche affermato che tutto ciò è in linea con la spinta dello studio a creare un gioco più credibile.

Senua’s Saga Hellblade 2 è attualmente in lavorazione per Xbox Series X/S e PC. Per il momento non è disponibile una data di uscita, se non qualche piccola informazione inerente al gioco stesso.