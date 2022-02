Ghost of Tsushima: nuovi aggiornamenti per il gioco

Per celebrare l’imminente uscita di Horizon Forbidden West alla fine di questo mese, un nuovo aggiornamento di Ghost of Tsushima Director’s Cut di Sucker Punch aggiunge al gioco l‘abito della protagonista della serie Horizon, ovvero Aloy.

Dopo aver aggiornato il gioco all’ultima versione, i giocatori possono recarsi sull’Isola di Iki e cercare il Santuario Proibito nel nord dell’isola. Una volta raggiunto il punto, si dovrà completare un breve enigma che ricompenserà i giocatori con il suddetto abito creato in collaborazione con Guerrilla Games. Dato che il Santuario si trova da qualche parte nell’Isola di Iki, i possessori del gioco base ovviamente non possono ottenere l’abito. Oltre a questo, la patch 2.15 aggiunge anche una nuova difficoltà Platinum per la modalità sopravvivenza per Ghost of Tsushima Legends insieme a una funzione di blocco che impedirà il matchmaking con un giocatore bloccato.

Aggiornamento delle note sulla patch 2.15

Giocatore singolo

– Il Santuario Proibito ora si trova a nord dell’Isola di Iki. Interagire con esso per risolvere l’enigma per un’armatura speciale creata in collaborazione Guerrilla Games.

Ghost of Tsushima: Leggends.

– Aggiunto nuovo livello di difficoltà Platino per Sopravvivenza. Questo è ancora un gameplay standard e non includerà modificatori settimanali come Nightmare, ma è più difficile del gameplay offerto in difficoltà Gold, con ricompense migliori e una maggiore possibilità di equipaggiamento di alto livello.

– Aggiunto il pulsante Blocca alla scheda Social nel menu di pausa. Ciò consentirà ai giocatori di aggiungere chiunque abbia abbinato nel gioco direttamente alla blocklist integrata di PlayStation per impedire il matchmaking con quel giocatore in futuro.

– Risolto un problema che causava brevi problemi durante il gioco.

– Si Prevede di rilasciare una patch aggiuntiva il prossimo mese che si concentrerà sulle correzioni di bug e sui miglioramenti di Legends.