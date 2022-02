The Life and Suffering of Sir Brante è disponibile dal 10 febbraio su console

Sever e 101XP Publishing sono lieti di annunciare che il loro premiato gioco di ruolo Dark Fantasy basato sulla narrazione, The Life and Suffering of Sir Brante, è disponibile per download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X|S, a partire dal 10 febbraio a € 24,99. Per maggiori informazioni, potete visitare la pagina Xbox qui e la pagina PlayStation qui.

The Life and Suffering of Sir Brante, è stato lanciato uscito lo scorso marzo su Steam e porta i giocatori in un’avventura che parte all’inizio della vita, con un bambino, nato in un pericoloso regno medievale diviso a le giunture. Entrate in un mondo governato da potenti classi di nobili e dagli Dei Gemelli onniveggenti. Vivete la vita di Sir Brante, detta le sue scelte e i suoi errori, e guardate tutto svolgersi sulle pagine incantevoli del diario del protagonista. Di seguito una panoramica:

The Life and Suffering of Sir Brante è un gioco RPG in stile narrativo che prende vita sulle pagine del diario del protagonista. Ambientato in un mondo spietato dove qualsiasi forma di dissenso viene annientata senza pietà, la storia segue le vicende di un uomo che ha osato sfidare l’ordine costituito. Parti per un viaggio che dura tutta una vita e diventa un individuo in grado di costruire il suo proprio destino… Ma ricorda che la libertà si paga a caro prezzo.

Caratteristiche

Scegli il tuo destino : assisti alla crescita di Sir Brante, imparando nuovi tratti come determinazione, sensibilità e resistenza.

: assisti alla crescita di Sir Brante, imparando nuovi tratti come determinazione, sensibilità e resistenza. Scopri il mondo in cui vive Sir Brante: le leggi e le tradizioni dell’Impero Arkniano, le vite delle persone nate nelle loro sacre Partite di nobiltà o di peasantry e i Gemelli, divinità severi che guidano il destino di tutti coloro che abitano il loro dominio.

The Life and Suffering of Sir Brante è disponibile per PC tramite Steam e dal 10 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X|S.