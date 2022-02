Sifu: online il trailer di lancio

Sifu di SloClap è stato uno dei giochi più attesi all’inizio del 2022, con i suoi combattimenti di kung fu e meccaniche di invecchiamento uniche che promettono un picchiaduro che offre qualcosa di unico e fresco.

Il gioco è stato finalmente reso disponibile agli utenti e per celebrare il suo rilascio, la casa sviluppatrice ha pubblicato un trailer di lancio. Il gioco racconta una classica storia di vendetta, ma il più grande fulcro centrale del gioco è ovviamente il combattimento kung fu, che promette profondità meccanica e ritmi serrati. Un’altra caratteristica importante è l’invecchiamento del protagonista, il quale invecchia ogni volta che si muore. L’avanzamento dell’età è una meccanica di gioco che permette agli attacchi del protagonista a diventare più forti, ma la propria salute diminuisce, facendo sì che il giocatore abbia il fine ultimo di completare il gioco prima che il protagonista sia invecchiato fino al limite massimo. Il titolo incoraggia i giocatori a correre attraverso i suoi livelli di sfida ancora e ancora, in un sforzo per migliorare ed arricchire la propria esperienza per vivere sessioni di gioco migliori.

Sifu è ora disponibile per PS5, PS4 e PC. Si può dare un’occhiata alla nostra recensione del gioco qui. Nel frattempo, la casa sviluppatrice del titolo ha anche confermato che sono già in lavorazione su dei contenuti aggiuntivi post-lancio gratuiti per il titolo.