Evil Dead The Game: trailer del pre-ordine

L’ editore Saber Interactive e lo sviluppatore Boss Team Games hanno pubblicato il trailer del pre ordine di Evil Dead: The Game, oltre ad aver aperto i preordini sia fisici che digitali. L’edizione digitale è disponibile in entrambe le edizioni standard da $ 39,99 e Deluxe da $ 59,99.

I preordini per entrambi includono gli abiti S-Mart Employee e Gallant Knight per Ash Williams. La Deluxe Edition include il Season Pass 1, che include l’accesso a quattro pacchetti di contenuti scaricabili in arrivo. Di seguito una panoramica tramite la pagina Xbox:

Vestite i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell’indimenticabile saga di Evil Dead e tuffati in un gioco ricco di co-op e azione multi giocatore PVP a tutta adrenalina. Giocate nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti e trovate gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di Starz, Ash vs Evil Dead. Giocate nei panni di Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell. Scegliete il bene o il male e combatti a fianco delle forze del bene o prendi il controllo del potente Demone Khandariano per dare la caccia a Ash e ad altri giocatori. Utilizzate i Deadite, gli elementi dell’ambiente e altro ancora, nel tentativo di ingoiare le loro anime. Realizzato con una grafica impressionante vi sembrerà di squartare un Deadite con la sega elettrica di Ash o di volanre sulla mappa nei panni del Demone Khandariano. La grafica realistica e gli effetti gore basati sulla fisica daranno sempre vita all’orrore. Utilizzate il bastone di tuono o il fucile a canne mozze, la motosega, la mannaia per infliggere danni deliziosamente truculenti alle armate delle tenebre.

Evil Dead: The Game sarà disponibile dal 13 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store.