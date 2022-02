Lost Ark ha superato i 532 mila giocatori secondo SteamDb

Smilegate potrebbe essere in preparazione per il lancio di Crossfire X su Xbox, ma sembra avere un altro successo tra le mani. L’MMORPG d’azione gratuito Lost Ark è stato lanciato di recente per il Nord America e l’Europa dopo essere stato disponibile solo in Corea del Sud.

Finora il titolo ha registrato un impressionante picco totale simultaneo di 532.476 giocatori secondo SteamDb. Ambientato in Arkesia, Lost Ark inizia con il regno fantasy che gode di diverse centinaia di anni di pace dopo una guerra contro le forze del Caos di Kazeros. Tuttavia, quest’ultimo non è stato sconfitto ed è attualmente imprigionato all’interno di un vulcano che sta per eruttare. Il giocatore intraprende così il suo viaggio per impedire al Caos di conquistare il mondo. Sebbene sia un MMO in tutto e per tutto con incursioni e alloggi per i giocatori, Lost Ark presenta combattimenti hack and slash dall’alto che ricordano Diablo . Attualmente è disponibile solo per PC con Amazon Game Studios che gestisce il rilascio mondiale. Il tempo dirà se diventerà ancora più popolare, quindi restate sintonizzati. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Partite per un’odissea per l’Arca Perduta in un vasto open world: esplorate nuove terre, cercate tesori perduti e mettetevi alla prova in avvincenti combattimenti d’azione. Definite il vostro stile di combattimento con la vostra classe e la classe avanzata e personalizzate le abilità, armi e equipaggiamento per mettere in campo la vostra piena potenza mentre combattete contro orde di nemici, boss colossali e forze oscure che cercano il potere dell’Arca.

Caratteristiche

Scopri un mondo pieno di avventure: esplorate sette vasti continenti per trovare culture, bestie strane e fantastiche e ogni tipo di meraviglia che aspetta di essere scoperta.

Personalizza il tuo stile di combattimento: Lost Ark offre funzionalità di facile apprendimento dove è possibile personalizza il proprio stile.

Lost Ark sarà disponibile da venerdì 11 febbraio su PC tramite Steam.