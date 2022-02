Shadow Warrior 3: pubblicati i requisiti per PC

Prima del lancio di Shadow Warrior 3, sono emersi nuovi dettagli con il trailer della data di lancio pubblicato di recente. Su Steam sono stati condivisi i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco. È interessante notare che nessuna delle impostazioni è troppo impegnativa.

Le impostazioni minime richiedono 1080p/30 FPS con impostazioni basse sono particolarmente modeste e richiedono un Phenom II X4 965 o un i5-3470 insieme a una R7 260X o una GeForce GTX 760. Nel frattempo, con le impostazioni consigliate, avrai bisogno sia di un Ryzen 7 2700 o un i7-6950X, che di un RX 5700 o di una GeForce GTX 1080. Entrambe le impostazioni richiedono anche 8 GB di RAM e 31 GB di spazio di archiviazione.

Il gioco conferma le battaglie spettacolari che si sono verificate nel suo predecessore del 2016, offrendo due minuti di azione adrenalinica e sembra portare il combattimento a un livello superiore. Di recente è stato pubblicato recentemente un gameplay che mostra l’arma Gore. Un trailer mostra il lanciagranate Thunderdome di Motoko, il cui gancio principale esplode provocando un rombo simile a quello del tuono. Combinando il Thunderdome con il congelamento degli oggetti è possibile abbattere gruppi di nemici molto forti. Di seguito una panoramica:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal 1 marzo per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.