Inviyya, arriva un titolo inedito per Amiga

Inviyya è un interessante titolo di produzione contemporanea, che però prende ispirazione dai grandi classici del passato, in particolare gli sparatutto a scorrimento in due dimensioni, genere che, su Commodore Amiga, come del resto su numerosi altri sistemi a sedici bit, ha scritto letteralmente la storia del settore. Il gioco, disponibile sia in edizione fisica, con tanto di floppy, che in edizione digitale, si rivolge a tutti i sistemi Amiga compatibili, dotati di almeno 512k di RAM e, secondo gli sviluppatori, è consigliato avere anche un processore a 7 Mhz, adatto per le animazioni più veloci e per reggere bene la presenza di molti sprite sullo schermo in contemporanea. Giocabile sia con Amiga fisica, scelta decisamente consigliata per gli appassionati di Retrogaming, che anche tramite semplice emulazione, il titolo viene proposto a cifre molto basse sul mercato, si parla di soli dodici dollari per l’edizione digitale e, ve lo assicuriamo, ne vale davvero la pena. Buone notizie anche per gli appassionati della leggendaria console Commodore Amiga CD32, sistema commercialmente decisamente sfortunato, che però è rimasto nel cuore degli amighisti, e non solo, perché è stata creata una versione apposita su CD-ROM del gioco.

Inviyya può girare, magari non ottimamente, anche senza i requisiti richiesti, ma se ne consiglia l’uso con processore e RAM performanti per non perdersi le incredibili e velocissime evoluzioni grafiche di questo eccezionale shoot ‘em up. Il titolo offre sei coloratissimi livelli, ognuno con boss finale personalizzato, add-on e bonus di ogni tipo, con una difficoltà di base severa ma giusta. Se siete collezionisti consigliamo di recuperare una delle edizioni fisiche, giocabili sugli hardware originali, Commodore Amiga in versione Home Computer liscio o Commodore Amiga CD32 se invece volete optare per la comodità e siete retrogamer pigri, o addirittura non possedete alcun sistema Amiga a casa, potete ripiegare sulla semplice versione digitale. Il gioco è disponibile a partire da prezzi davvero popolari, ovvero poco più di dieci dollari (12$). Sarebbe un vero peccato perderlo se amate l’intramontabile genere degli sparatutto a scorrimento, soprattutto in un momento storico in cui Amiga stesso è risorto ed è tornato sul mercato, come diciamo in questa pagina ed il genere sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, con mostri sacri del settore che tornano con nuovi episodi, come R-Type Final 2, che trovate qui, o il suo rivale storico Darius, che trovate qua. Nel titolo c’è una commovente citazione dedicata a Jay Miner, ideatore originale di Amiga, che compare nel muro dei migliori piloti di sempre.

Lo sparatutto vecchia scuola Inviyya, sviluppato da Tigerskunk e pubblicato da Poly * Play, offre infine una eccezionale colonna sonora ipnotica e ritmata che dimostra ancora una volta le grandi capacità musicali di cui è capace il leggendario Amiga. E non manca la nostalgica sintesi vocale che, da sola, un tempo faceva sognare una generazione. Trovate il sito ufficiale del gioco al seguente LINK.