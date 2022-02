Mario, Lara Croft e non solo: diete e allenamenti di 5 personaggi

Vi siete mai chiesti quale sarebbe il programma dietetico ed il programma di allenamento dei personaggi dei nostri giochi preferiti? Il sito Ebuyer ci ha pensato, ed è il più grande rivenditore indipendente di prodotti elettronici del Regno Unito. Con sede nell’East Yorkshire impiega 250 persone e fanno trading online dal 1999, per poi trattare argomenti affini al campo elettronico ed anche videoludico. Il sito in questione, in collaborazione con il nutrizionista Mike Harle, ha creato cinque diete per i nostri personaggi preferiti in base al loro carattere e caratteristiche, quali: Mario, Lara Croft, Thor, Hulk e Luke Skywalker. Per quanto i programmi possano essere verosimili, Ebauyer tiene a dire di “non provarli a casa“, quindi, se mai aveste intenzione o la curiosità di seguire uno di questi programmi, rivolgetevi ad un esperto del settore.

SUPER MARIO

Ebbene, il nostrano idraulico non ha bisogno di particolari presentazioni. Il protagonista della serie Super Mario, iniziata nel 1985 per il vecchio NES con Super Mario Bros. è il personaggio più amato di casa Nintendo ed ha avuto modo di ricevere un programma da seguire presso il nutrizionista Mike Harle, un programma basato sulle capacità del personaggio ed alla sua stazza. Il fisico dell’idraulico con una pancia orgogliosa non rispecchia esattamente i canoni della bellezza cinematografica, in più non è particolarmente muscoloso, ma le sue gambe hanno una potenza davvero notevole per permettergli di compiere quei salti ed atterrare senza farsi male, ma se si da un occhiata in giro nell’ambito sportivo, sono molti gli atleti ad avere un fisico come quello di Mario, per esempio i giocatori di Rugby, che sono massicci e veloci con nelle gambe una potenza esplosiva. Ecco a voi il programma che segue Mario per riuscire a fare ciò che fa: una dieta a base di funghi ed esercizi cardio.

La serie di Super Mario dagli anni ’80 ad oggi ha avuto un impatto considerevole nella cultura videoludica. La maggior parte dei titoli appartengono al genere platform. Essa è inoltre la saga che ha venduto di più, arrivando nel 2012 a superare 262 milioni di copie vendute, contando solo la serie principale. Le serie spin-off come Mario Kart e Mario Party hanno venduto rispettivamente più di 78 milioni e più di 32 milioni di copie. In totale l’intera serie dedicata a Mario, contando tutti gli spin-off e i prodotti a esse legate, ha venduto oltre 856 milioni di copie in tutto il mondo, rivelandosi la serie di videogiochi di maggior successo e popolarità della storia.

L’ultimo gioco della serie disponibile è Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch.

LARA CROFT

Anche l’archeologa cercatrice di tombe si è rivolta al nutrizionista come ha fatto Mario. Lara Croft è la protagonista della serie videoludica Tomb Raider, che viaggia in giro per il mondo in cerca di tombe che le procurano avventure mozzafiato e pericoli adrenalinici. Il personaggio di Lara Croft nasce nel 1995 in una casa sviluppatrice inglese Core Design, come protagonista del suddetto titolo d’avventura.

Per quanto riguarda il suo programma, per lei si sa che è importante schivare le trappole letali delle tombe e scalare antichi zigurrat, il che non è un’impresa semplice. Lara Croft deve essere forte ma flessibile, con una solida abilità atletica e ginnica per superare i suoi nemici. Ciò significa sviluppare un livello sano di muscoli senza aumentarne il volume. L’allenamento di Lara è incentrato sul Calisthenics, ovvero, allenamento a corpo libero che lavora contemporaneamente grandi gruppi di muscoli senza l’uso di pesi aggiuntivi e macchine per esercizi. Questo le permette di rafforzare tutti i muscoli del suo corpo, ma di lasciarsi abbastanza esile da oscillare facilmente tra le sporgenze e sgattaiolare attraverso le fessure, in modo da poter raggiungere cime montuose o superfici sopra elevate, facendo sì che possa riuscire a risolvere degli enigmi ambientali e poter proseguire nella sua avventura. Per quanto riguarda la dieta, Lara ha l’imbarazzo della scelta. Con la sua ricchezza, può permettersi il miglior cibo da tutto il mondo, il che significa che non avrà problemi a mangiare bene mentre personalizza la sua dieta, per accompagnare perfettamente il suo allenamento.

La serie venne acquistata prima da Crystal Dynamics e successivamente da Square Enix che ha prodotto il suo ultimo gioco Shadow of the Tomb Raider nel 2018, disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

THOR e L’INCREDIBILE HULK

Per pura curiosità il dio norreno dei fulmini ha deciso di rivolgersi a Harle, in modo da tenersi in forma tra un salvataggio del mondo e l’altro. Thor è una figura della mitologia norrena, il quale è stato fonte di ispirazione per la casa fumettistica Marvel, non che protagonista di molti film e del videogioco Marvel’s Avengers uscito nel 2020.

In vista di quel titolo videoludico, Thor ha dovuto lavorare moltissimo per buttare giù la pancia dopo l’ultimo film di successo Endgame. Per tornare al suo originale peso forma, è necessario programmare alcuni allenamenti piuttosto intensi ed aggiustamenti dietetici. L’allenamento pensato per lui è il CrossFit, che si basa su esercizi ad alta intensità che lavorano sia con i pesi che con il cardio, allenando quindi l’intero corpo. Combinando questo tipo di allenamento con una dieta progettata per perdere più grasso possibile in poco tempo, Thor è riuscito a tornare alla sua forma originale in vista dell’uscita del videogioco. Naturalmente, ci sono alcune cose di cui anche il dio del tuono non può vivere senza. Non c’è modo di tenere Thor lontano dalla birra, motivo per cui la sua dieta ne prevede un litro ogni giorno.

Anche il personaggio di Bruce Banner è una figura nota nel mondo fumettistico di Marvel, così anche per quello cinematografico, però lui non ha molto interesse per l’aspetto del proprio fisico, eppure l’altra sua parte, Hulk, ha notato quanto il suo amico dei fulmini si sia dato da fare per perdere peso dopo gli eventi di Endgame. Hulk si è rivolto al suddetto nutrizionista per poter competere con il suo amico prima di presentarsi insieme a lui per il lancio del videogioco Marvel’s Avengers. Guardando la taglia dell’uomo più forte del mondo, l’allenamento e la dieta adatti per lui non è limitato solo al sollevamento pesi in palestra, ma prende ispirazione a quegli uomini muscolosi che tirano i camion per divertimento.

Gli uomini forti devono allenare tutto il loro corpo per essere in grado di eseguire le loro prodezze. Non solo questo comporta una varietà di faticosi esercizi di sollevamento pesi, ma anche esplosivi scoppi di allenamento cardio. E poi, ovviamente, c’è il cibo. L’uomo più forte del mondo ha bisogno di un minimo di 10.000 calorie al giorno per mantenere la massa muscolare. Certo, Hulk ha bisogno di più carburante alimentare rispetto alla media, perciò ci vorranno litri e litri di frullati proteici sono all’ordine del giorno, così come abbondanti quantità di carni magre ed una o due dosi salutari di noci miste, bacche e frutta.

Il titolo d’azione e d’avventura per cui Thor ed Hulk si sono preparati, Marvel’s Avengers, è stato sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Montréal, e pubblicato da Square Enix nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia.

LUKE SKYWALKER

Le leggi del tempo e dello spazio sono difficili da gestire, specialmente se uno dei più grandi eroi di tanto “tempo fa in una galassia lontana lontana” atterra sul nostro pianeta, per presentarsi al nutrizionista in preparazione per uno dei più grandi titoli della serie, ovvero Star Wars Battlefront 2 uscito nel 2017.

Luke Skywalker è uno dei protagonisti della trilogia originale di Star Wars, che vede il suo quarto ma primissimo episodio uscito nel 1977 nelle sale cinematografiche. La trilogia ha ispirato lo sviluppo di decine e decine di videogiochi fino ai giorni nostri, ma Luke ha ritenuto importante richiedere il consiglio del nutrizionista per allenarsi per l’uscita del suddetto titolo.

L’allenamento Jedi fornisce una solida base per il programma che Harle ha in mente per il nostro eroe, ma non c’è nulla di male nell’aggiungere ulteriore allenamento cardio e pesi leggeri per aiutare ad aggiungere quel muscolo in più. La base di questo piano di esercizi aggiuntivo si concentra su esplosioni di allenamento cardio e ripetizioni, simili al GVT (German Volume Training), un allenamento del sistema del volume tedesco. L’allenamento in questione permette l’esecuzione di un elevato numero di ripetizioni per costruire costantemente muscoli senza sovraccaricare il corpo. Questo tipo di addestramento lascia anche a Luke un sacco di tempo per le esercitazioni con la spada laser, la pratica del volo e la meditazione necessarie per distruggere l’Impero Galattico.

Per il cibo, Luke ha molte più opzioni rispetto alla zuppa di radici cucinata nella capanna di Yoda. L’abbondanza di carni magre, una cucina ricca di proteine ​​e un’ampia selezione di frutta e verdura, gli offrono un piano alimentare equilibrato e delizioso.

Star Wars Battlefront 2 è un gioco sparatutto in prima ed in terza persona, in cui è possibile vivere la modalità campagna ambientata subito dopo il sesto film della saga, inoltre si possono giocare diverse modalità per il multigiocatore. Il titolo è stato sviluppato da EA DICE, Criterion Games, Motive Studios, e poi reso disponibile nel 2017 da Electronic Arts per PlayStation 4, Xbox One e PC, fornendo continui aggiornamenti al titolo per una maggiore longevità.

Questi personaggi che hanno fatto la loro prima comparsa sui fumetti e pellicole cinematografiche, sono stati delle fonti di ispirazione per lo sviluppo di videogiochi, vedendo i personaggi sopra citati come protagonisti di fantastiche avventure che possiamo vivere insieme a loro. Tale ispirazione ha ispirato a sua volta lo sviluppo di tante idee simpatiche ed improbabili, come la programmazione di diete ed allenamenti. Anche se si avrà voglia o no di seguire questi programmi, il succo proteico è quello di lasciarci ispirare dai nostri personaggi preferiti, per avere ogni giorno delle nuove idee che possano farci vivere una nuova avventura.