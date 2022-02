Lenovo Legion premiata come Best New Community ai Community Industry Awards 2022

Lenovo Legion Community ha vinto il premio come Best New Community 2022 ai Community Industry Awards di CMX, vittoria ottenuta tra più di 182 community in gara a livello globale. Questi riconoscimenti sono una testimonianza di come le persone e le community di gamer siano sempre più in forte crescita, creando nuove opportunità per tutti coloro che ne fanno parte.

La Legion Community è uno spazio per i gamer, per incontrare e conoscere altri giocatori, per commentare i nuovi titoli, organizzare sfide e condividere le ultime novità. Tutti possono partecipare alle Gaming Night: sessioni di gaming online in cui i membri della community e lo staff possono giocare insieme. Durante le partite ci sono spesso ospiti da alcuni tra i team eSport più accreditati e famosi player; momenti di divertimento puro in cui è possibile confrontarsi e chiedere consigli ai pro player, condividere idee e molto altro. La Legion Community è cresciuta significativamente dal suo lancio nel marzo 2021. Ad oggi è operativa in diverse aree nella regione EMEA tra cui Middle East, Nordics, Italia, Spagna, Francia, Polonia e Russia. La Legion Community è la prima community gaming di brand al mondo accessibile anche in lingua araba.

Alberto Spinelli, EMEA Chief Marketing Officer, Lenovo, ha commentato: “Questo riconoscimento è un risultato eccezionale per la Community Legion, che rappresenta un asset fondamentale per il nostro brand, ed è completamente dedicata ai fan. Ci consente di creare una reale connessione con i nostri clienti e migliorare ulteriormente l’esperienza con il mondo Legion, grazie a contenuti interessanti e uno spazio comune dedicato al gaming. Supera ogni confine, contiamo moltissimo sul futuro di questa community”. Per ulteriori informazioni sulla Legion Community visitate https://gaming.lenovo.com/emea/