MLB The Show 22: ecco il gameplay trailer next-gen

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, MLB The Show 22 si mostra con il primo gameplay trailer. Sony San Diego ha infatti pubblicato il filmato che mostra il gioco di baseball in azione, che quest’anno vede Shohei Ohtani dei Los Angeles Angels come uomo-copertina, e potete vederlo in fondo alla notizia. Il trailer è tratto dalle versioni next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Queste le caratteristiche del gioco:

Crea e utilizza molteplici giocatori al di fuori dell’esperienza di baseball GDR Road to the Show, e personalizza i tuoi giocatori come preferisci per aiutarti nei tuoi progressi.

Diamond Dynasty è tornato ed è migliore che mai! Gioca, raccogli e costruisci la tua collezione di carte fantasy e dai vita al diamante.* Prova la nuova modalità Mini Stagioni, in cui ogni stagione introduce nuove sfide mentre affronti nuovi avversari!

Affronta i tuoi amici con la funzione multipiattaforma.** Con la modalità multipiattaforma, puoi salvare i tuoi progressi, ricevere e usare contenuti su altre piattaforme e console.

È la prima volta che scendi in campo? Personalizza la tua esperienza con gli stili di gioco e due nuove impostazioni di difficoltà che ti aiuteranno a familiarizzare con i rudimenti del gioco.

Nuove presentazioni di entrata regalano l’esperienza più immersiva di sempre su un campo da baseball.

Gioca nella modalità da marzo a ottobre secondo il tuo stile, grazie a strumenti aggiornati per utilizzare divise personalizzate, loghi e gli stai creati.

Vivi le partite di baseball dei tuoi sogni con le nuove Leggende aggiunte al diamante.

MLB The Show 22 sarà disponibile dal 5 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il reveal trailer.