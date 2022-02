Call of Duty Warzone e Vanguard: ecco il trailer di lancio della seconda stagione

Pronto per un massiccio lancio di contenuti gratuiti? Unisciti al capitano Butcher e alla Task Force Yeti per scoprire la più grande minaccia al mondo: Nebula V. Sradica o imbriglia quest’arma in Warzone, dimostra le tue abilità d’élite in Vanguard Multiplayer, o entra in aree tutte nuove nel Dark Aether per affrontare una forza ingannevole in Zombies. Preparati per delle armi pesanti.

Questa è la seconda stagione di Call of Duty: Vanguard and Warzone, dove macchine da guerra corazzate e armi chimiche portano il conflitto globale a un nuovo livello.

L’ultima stagione di contenuti gratuiti e aggiuntivi all’interno di Call of Duty: Vanguard e Warzone vedrà il suo primo giorno d’azione completo il 14 febbraio, in seguito agli aggiornamenti di Vanguard e Warzone. Questi aggiornamenti saranno disponibili per il download alle 18:00 del 10 febbraio per Vanguard e per il 14 febbraio su Warzone, dopo di che entrambi gli aggiornamenti saranno disponibili. Una volta scaricati entrambi gli aggiornamenti, potrete godere di opportunità di XP doppi in entrambi i giochi per celebrare il lancio di questa nuova stagione.

Questi aggiornamenti includeranno varie correzioni, aggiornamenti della qualità della vita e altre caratteristiche su cui tutti gli studi hanno lavorato in vista della seconda stagione. Tali miglioramenti saranno simili a quelli che hanno portato a questa nuova stagione: un recente aggiornamento di Vanguard ha affrontato i problemi di bassa visibilità dovuti al fumo e al fuoco, insieme ai nerf ai fucili a pompa. Come promesso, potete aspettarvi comunicazioni da tutti gli studi principali che affrontano i cambiamenti esatti in arrivo con questo aggiornamento nella prossima settimana.