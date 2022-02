Chorus: disponibile la soundtrack

La colonna sonora di Chorus è ora disponibile su oltre 35 diversi servizi di streaming musicale globali tra cui Apple Music, Spotify, Amazon Music e YouTube, con 26 classiche creazioni coinvolgenti. Il compositore Pedro Macedo Camacho ha lavorato insieme al direttore audio di Deep Silver FISHLABS, Philipp Muckenfuss, stimando di aver prodotto oltre 180 minuti di melodia insieme allo sviluppo del gioco in quasi due anni, dai primi schizzi alla fase finale.

Di formazione classica, Pedro ha creato la sua prima composizione musicale all’età di 10 anni e ha lavorato alle colonne sonore di A Vampyre Story, Civilization 5, Witcher 3, Star Citizen, Wolfenstein II: The New Colossus e World of Warcraft: Shadowlands. La suggestiva soundtrack, composta completamente a distanza, è un progetto davvero globale con Pedro in Portogallo come compositore principale, il cantante Úyanga Bold negli Stati Uniti, la musica aggiuntiva di Alex Pfeffer in Germania, i designer di sintetizzatori in Francia e in Asia meridionale, l’orchestra in Bulgaria e il direttore audio in Germania presso Deep Silver FISHLABS.

Chorus segue la leggendaria pilota Nara e la sua nave senziente Forsaken nel loro emozionante viaggio di redenzione, che offre un sapiente mix di esplorazione spaziale e azione frenetica. Scopri panorami cosmici epici e stretti corridoi cristallini mentre combatti per liberare la galassia dal culto misterioso, The Circle.

Chorus è ora disponibile su Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia, PC su Epic Games Store e Steam e Amazon Luna.