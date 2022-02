Ottime vendite per il gioco di carte collezionabili dei Pokémon

Oggi, The Pokémon Company International ha svelato come il 2021 sia stato un anno fantastico per le vendite, che hanno registrato un aumento significativo in tutta Europa sia per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) che per i giocattoli, in coincidenza con il 25° anniversario dell’azienda.

Vincitrice del premio “Best Gaming Licensed Property” ai Licensing Awards 2021, Pokémon si è classificata al primo posto per il 2021 in Francia, Belgio e Paesi Bassi, con l’incremento delle vendite più alto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente tra tutte le aziende analizzate nel Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, in base ai dati del servizio di monitoraggio commerciale giocattoli di NPD Group.

In Francia, Pokémon è risultata prima tra le aziende del settore giocattoli analizzate da NPD, con vendite quasi pari al doppio di quelle dell’azienda seconda classificata: una crescita su base annuale del 102%. Pokémon ha anche piazzato ben cinque prodotti tra i primi 50 giocattoli dell’anno.

Tra questi l’Accademia Lotta del GCC Pokémon, il primo gioco da tavolo ispirato al GCC, che ha vinto nella categoria Miglior Gioco ai “Toy of the Year Awards” del 2021 negli Stati Uniti, in settima posizione complessiva con vendite pari a oltre cinque milioni di euro.Nel 2021, Pokémon ha raggiunto la sua posizione annuale più alta di sempre sia in Germania che nel Regno Unito, classificandosi al nono posto in Germania con il 100% di incremento delle vendite e al settimo nel Regno Unito con il 78%. Pokémon si è invece piazzata al primo posto in Belgio e nei Paesi Bassi, raggiungendo una crescita del 183% nei Paesi Bassi e del 125% in Belgio, dove le vendite sono state quasi il doppio rispetto a quelle dell’azienda che si è classificata al secondo posto.