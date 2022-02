Conan Chop Chop: annunciata finalmente la data d’uscita

Sembra che oramai ci siamo, veramente: la storia di Conan Chop Chop e lunga e costellata di imprevisti. Nato come pesce d’aprile del 2019 e annunciato come gioco ufficiale all’E3 di quell’anno, il rogue-lite a squadre di Mighty Kingdom e Funcom ha avuto una serie piuttosto numerosa di rinvii. Inizialmente doveva essere pubblicato a settembre 2019, poi a febbraio 2020, poi era apparso un generico 2020, fino ad un inizio 2021. Tanto che, lo scorso luglio, gli sviluppatori avevano fatto sapere che non sarebbe stata annunciata una nuova data fino a che il gioco non fosse ultimato. Quindi, finalmente la stravagante versione di Conan il Barbaro è pronta, ed ha una data: sarà disponibile su PC e Nintendo Switch dal primo marzo. (non il primo aprile, non vi preoccupate!)

Nel comunicato sulla pagina Steam, gli sviluppatori ci scherzano anche un po’ su, dicendo che “La lezione da imparare è di non scherzare con il destino. Se provate a scherzare con il potere del pesce d’aprile, esso si rivolterà e si prenderà gioco di voi.”

Tra i fattori di ritardo, ovviamente la pandemia, ma Mighty Kingdom ha fatto capire che potevano rendere il gioco ancora migliore se ci avessero dedicato più tempo. Viene oltretutto annunciato che verrà fatta uscire una demo gratuita allo Steam Next Fest il 21 febbraio, per poi attendere il rilascio completo il 1° marzo. Qui sotto potete vedere il trailer sul multiplayer, pubblicato per festeggiare la notizia dell’arrivo, finalmente, di Conan Chop Chop.