Assassin’s Creed: un nuovo titolo minore è in sviluppo

La notizia è arrivata fresca fresca: un nuovo titolo di Assassin’s Creed più piccolo e autonomo rispetto agli altri, incentrato sul gameplay stealth, verrà lanciato entro la fine dell’anno o all’inizio del 2023 e includerà il popolare personaggio di Valhalla, Basim. Questo secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, che cita delle fonti vicine allo sviluppo. Sembra che questo progetto sia iniziato originariamente come un’espansione per Valhalla, ma da allora si è trasformato in un titolo autonomo che non sarà della stessa grandezza degli altri. In poche parole, non sarà la stessa cosa di giochi come Valhalla o Odyssey.

La storia di questo capitolo, e di Basim di conseguenza, dovrebbe arricchire il personaggio prima degli eventi di Valhalla (e probabilmente si aggiungerà anche alla storia più ampia di quel gioco riguardante quel particolare personaggio). Ubisoft ha dato alcuni commenti riguardo questo particolare Assassin’s Creed, dicendo:

“Voci o speculazioni in quanto rendono un disservizio ai nostri team di sviluppo e alla community”, anche se ha aggiunto che la società aveva “una solida ed entusiasmante line-up di titoli in cantiere, entrambi marchi affermati con una nuova storia colpi di scena e caratteristiche e IP nuovi di zecca che continueranno a cambiare il panorama dei videogiochi di oggi”.

Che si possa vedere entro la fine dell’anno, o all’inizio del prossimo, purtroppo sarà tutto da vedere. In ogni caso, non vediamo l’ora di vedere nuovi giochi della celebre saga di Ubisoft in azione, e un gioco più incentrato sullo stealth sembra un ritorno alle origini.