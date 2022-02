Gran Turismo: presentato il Gran Turismo Sophy

Dalle menti più brillanti di Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment nasce una nuova intelligenza artificiale che rivoluzionerà per sempre Gran Turismo e i futuri titoli della serie di corse automobilistiche. Si tratta di Gran Turismo Sophy, progettato per essere il miglior computer per testare le abilità dei giocatori.

Gran Turismo Sophy è un agente autonomo di intelligenza artificiale addestrato utilizzando una nuova piattaforma di apprendimento per rinforzo profondo sviluppata in collaborazione tra Sony AI, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment. Ogni gruppo ha contribuito al successo del progetto riunendo competenze nella ricerca e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale fondamentale, un simulatore di corse iperrealistico nel mondo reale e infrastrutture per l’addestramento su vasta scala dell’intelligenza artificiale.

L’IA è stata addestrata per padroneggiare le seguenti abilità di guida necessarie per competere con i migliori piloti a livello di campionato del mondo:

Controllo dell’auto da corsa : profonda comprensione della dinamica dell’auto, delle linee di corsa e delle manovre di precisione per conquistare piste impegnative.

Tattiche di gara : capacità decisionali in una frazione di secondo in risposta a situazioni di gara in rapida evoluzione. Gran Turismo Sophy ha mostrato padronanza delle tattiche, inclusi passaggi in scia, passaggi incrociati e persino alcune manovre difensive come i blocchi.

Etichetta di gara – Essenziale per il fair play, Gran Turismo Sophy ha dovuto conformarsi a regole di sportività altamente raffinate, ma specificate in modo impreciso, tra cui evitare collisioni per colpa e rispettare le linee di guida avversarie.

Non vediamo l’ora di scoprire come sarà più nello specifico questa grande IA nella serie. Di seguito, vi lasciamo il video analisi che parla proprio di come è stato progettata tale superba tecnologia:

“Un’IA può superare i migliori piloti umani di *Gran Turismo* al mondo? Incontra Gran Turismo Sophie e scopri come i team di Sony AI, Polyphony Digital Inc. e Sony Interactive Entertainment hanno collaborato per creare questa tecnologia rivoluzionaria. Gran Turismo Sophy è un traguardo rivoluzionario per l’IA, ma c’è di più: dimostra la potenza dell’IA nel fornire nuove esperienze di gioco e intrattenimento.”