The Wolf Among Us 2: ecco il trailer reveal

Presentato dopo un’eternità dalla sua ultima apparizione, The Wolf Among Us 2 si è mostrato con un reveal trailer il quale ci mostra quelli che sembrano nuovi personaggi inerenti alla storia e, ovviamente, il ritorno dell’immancabile Luca Wolf, il quale sarà di nuovo il protagonista. Il video è particolarmente interessante perché, oltre a mostrare diverse sequenze di gioco con vari personaggi, mostra anche il nuovo motore grafico, l’Unreal Engine, decisamente migliore di quello usato per i vecchi giochi di Telltale. La qualità grafica del gioco è migliorata enormemente rispetto al primo titolo, e non vediamo l’ora che Telltale ci dia un’occasione molto presto per goderci il titolo. Purtroppo non sono ancora pronti per darci una data di uscita ufficiale, e si sono limitati a dire che arriverà prossimo anno, anche se questo è poco e niente. A riguardo della trama, Darren Gladstone ci dice:

“Il nuovo trailer vi offre un assaggio di quello che verrà, compresa la possibilità di sgranchirsi le gambe fuori da Fabletown per esplorare di più la Grande Mela nell’inverno del 1980. Esatto, questa nuova stagione ha luogo sei mesi dopo gli eventi della stagione uno. Nei panni di Bigby, affronterete un caso che abbraccia il mondo normale, terreno, combattuti su chi aiutare. Ah, ma non possiamo ancora addentrarci troppo. Abbiamo una lunga strada di fronte a noi prima che il gioco sia pronto per il lancio nel 2023, ma abbiamo intenzione di continuare e prenderci il tempo necessario per fare di questo un grande gioco. Se volete essere informati sui nostri progressi, venite a salutarci sui nostri canali social.”

Vi ricordiamo, infine, che The Wolf Among Us 2 uscirà nel 2023 su PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch; la versione PC sarà esclusiva dell’Epic Games Store. Non vediamo l’ora di metterci le mani prossimo anno.