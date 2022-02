Durante il Nintendo Direct di oggi, 9 settembre, è stata annunciata la versione per Nintendo Switch di No Man’s Sky, l’action-adventure di Hello Games.

Ora anche gli utenti della console di Nintendo potranno provare l’emozione delle avventure intergalattiche in un universo (quasi) infinito con l’obiettivo di arrivare al centro dell’universo e esplorare tutti i pianeti possibili.

No Man’s Sky sarà disponibile nello store di Nintendo switch quest’estate.