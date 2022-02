Su Nintendo Direct è stato annunciato che Live Alive precedentemente disponibile solo in Giappone, ha ora una data di uscita per il resto del mondo per Nintendo Switch.

Il titolo di gioco di ruolo offre una varietà di personaggi presenti in ogni periodo storico: dalla preistoria alla futuro immaginario.

Il titolo arriverà per la suddetta console il 22 luglio 2022.