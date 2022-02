Mario Strikers Battle League: ecco il grande ritorno del soccer

Mario Strikers Battle League è il prossimo capitolo della grande saga di soccer del regno dei funghi. Sono passati molti anni dall’ultimo annuncio di un gioco del franchise spin-off di Super Mario, e durante la Nintendo Direct del 9 febbraio è stato annunciato ufficialmente, con tanto di preordini già disponibili per quando uscirà, ovvero il 10 giugno 2022. La novità del gioco sono senza dubbio le feature online, che permetteranno fino a 8 giocatori di giocare 4vs4 in partite agguerrite, e la modalità classificata vi farà davvero sentire sulle spine. Formato gruppi chiamate Gilde per competere al meglio delle vostre capacità, e vincete per la gloria, quando Mario Strikers Battle League arriverà questo giugno su Nintendo Switch.