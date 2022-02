Chrono Cross è in arrivo su Nintendo Switch, è ufficiale. Il grande titolo sviluppato da Square arriverà in un formato remastered anche sulla console ibrida di Nintendo, e l’annuncio è stato dato proprio in occasione della Nintendo Direct del 9 febbraio. Il nome utilizzato è Chrono Cross The Radical Dreamer Remastered, e il gioco sarà più bello che mai con grafica migliorata e aggiornamenti minori sulla storia. Il gioco arriverà il 7 aprile, quindi non perdetevelo!