Portal è un grande titolo ben conosciuto nel mondo del videogioco, e ora arriverà anche su Nintendo Switch. Soprannominato Companion Collection, Portal ripropone tutti e due i grandi giochi della saga di Valve, e tutti i controlli sono stati ribilanciati per migliorare l’esperienza di gioco per tutti i possessori della Switch. Non vedete l’ora? Neanche noi, e infatti non perdetevi il gioco in cui uscirà Portal Companion Collection.