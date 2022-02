Earthbound: il titolo ritorna su Nintendo Switch

Non uno, ma ben due giochi di Earthbound, la celebre saga degli anni 90′, arriveranno anche su Nintendo Switch Online, e non vediamo l’ora di poter riassaporare questi grandi classici sulla console ibrida di Nintendo Switch. I giochi che verranno selezionati sono Earthbound e Earthbound Beginnings, ovvero il primo gioco uscito della serie. Riscoprirete i capitolo di Ness e di Nintend, e avrete l’occasione di vedere questa grande saga sotto occhi diversi. Non perdetevi questi due giochi, perché verranno distribuiti proprio adesso!