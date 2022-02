Futurama Revival, annunciato da Hulu a sorpresa

Futurama Revival. Anche Futurama risorge e torna sul mercato, come le molte produzioni televisive e cinematografiche degli anni novanta, viste di recente protagoniste di riesumazioni eccellenti, Matrix in testa. L’incredibile ed inatteso annuncio dell’arrivo di una nuova stagione nel 2023 è stato dato questa notte a sorpresa dal canale specializzato Hulu, che regalerà ai fan storici un Nuovo Nuovo Revival, parafrasando la Nuova Nuova New York della serie. Si, perché, come sappiamo, a differenza degli immarcescibili Simpson, che perdurano instancabili da oltre trenta stagioni ininterrotte, Futurama ha avuto fortune alterne in televisione, con una lunga interruzione in corso d’opera. La serie è iniziata, come ricorderete, alla fine del secolo scorso, in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo millennio, con tutti i terrestri che temevano la famigerata Fine del Mondo causata dal Millennium Bug. Anche il polistrumentista britannico Mike Oldfield ha festeggiato l’evento con un disco intitolato Millennium Bell. Dal 1999 al 2003 sono state rilasciate da FOX Broadcasting le prime quattro indimenticabili stagioni, trasmesse poi in Italia, a partire dalla notte di Capodanno, da Mediaset che ne ha comprato i diritti per il canale Italia Uno, per un totale di settantadue episodi. Poi un brusco ed inaspettato STOP da parte della Fox ha messo fine allo show, senza peraltro un vero finale, lasciando i fan di tutto il mondo nell’oblio.

Tantissime sono le proteste e le petizioni che vengono lanciate da parte dei fan, che ricordano da vicino quelle storiche fatte per la chiusura di Star Trek nel 1969, altra serie fantascientifica di culto. Dopo quattro tormentati anni di chiusura della serie il canale Comedy Central del gruppo Viacom CBS commissiona però nel 2007 un primo Futurama Revival sotto forma di quattro lungometraggi indipendenti, destinati al mercato dell’home video. I film vengono poi spezzati in quattro episodi l’uno per la trasmissione in TV e vanno a formare la leggendaria quinta stagione, composta da sedici episodi totali, trasmessa nel 2008. La stagione inizia in maniera clamorosa, con il classico umorismo alla Simpson, in cui si vede la major malvagia delle spedizioni BOX cancellare il contratto con la Planet Express, parodia di quello realmente successo tra Fox e gli autori di Futurama. Il successo di quest’ultima è enorme ed il canale decide di commissionare due ulteriori stagioni, che si concludono nel 2013, portando il totale degli episodi della serie a ben centoquaranta. Dieci anni esatti, nel 2023, Hulu, canale statunitense in streaming, che trasmette anche la serie animata sci-fi demenziale cult Rick & Morty, riporterà quindi la serie di nuovo sui nostri schermi, con un secondo Futurama Revival ed una ottava stagione composta da venti episodi inediti. Confermati praticamente tutti i doppiatori storici, tranne purtroppo le voci originali di Bender e Zapp Branigam, che, come abbiamo detto in questa pagina, è orfano del suo doppiatore Phil Hartman, che ci ha lasciati parecchi anni fa. La notizia è stata data anche dal canale facebook ufficiale di Futurama, che trovate in questo LINK. La più grande serie animata di fantascienza umoristica sta per tornare, che siate umani o robot, non potete perderla a nessun costo.

I due ideatori della serie hanno commentato in maniera sarcastica il Futurama Revival dichiarando: