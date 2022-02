Star Wars Il Potere Della Forza: nuovi annunci tramite trailer

La società di Aspyr è una casa di sviluppo specializzata nel porting dei titoli da una console ad un altra, ed è stato quindi annunciato che porterà l’amato titolo dai fan Star Wars: Il potere della forza su Nintendo Switch durante l’ultima presentazione su Nintendo Direct.

Il titolo ha avuto porting per la nuova console di Nintendo, appartenente prima alla versione alla console Wii uscita nell’ormai lontano 2006. Il titolo è caratterizzato da uno stile di gioco incentrato sul combattere i nemici con la spada laser, facendo anche uso delle proprie abilità e poteri. Anche la Modalità Duello fa ritorno in questa versione, consentendo agli amici di duellare tra loro in multiplayer con schermo condiviso.

I preordini per il gioco sono ora attivi. Mentre la qualità visiva del gioco, ovvero le texture, la risoluzione e il frame rate sembrano essere stati in qualche modo ripuliti, i fan dovrebbero notare che questo non è un remaster ma solo un semplice port, quindi è meglio tenere sotto controllo le aspettative. Lo sviluppatore Krome Studios aiuterà anche con il processo di porting, come rivelato sul profilo Twitter ufficiale dello studiot tramite un post. Inoltre il canale YoutTube della suddetta casa sviluppatrice, ha rilasciato un trailer del gioco per annunciare la sua disponibilità.

Star Wars: Il potere della forza uscirà finalmente il 20 aprile 2022.

Oltre a questo, Nintendo ha anche mostrato un nuovo trailer per Kirby e la terra perduta insieme a una data di uscita per Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3.