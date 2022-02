Genshin Impact: character trailer Yae Miko Kitsune’s Affection

La versione 2.5 di Genshin Impact When the Sakura Bloom, sarà disponibile dal 16 febbraio e include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. Sarà presente un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e sarà presente anche una nuova Quest che coinvolgerà sia Ei che Raiden Shogun. Inoltre saranno presenti nuovi eventi i-game. Di recente la miHoYo ha annunciato che nella versione 2.6 sarà presente Kamisato Ayato, il nuovo personaggio Hydro a cinque stelle, fratello di Kamisato Ayaka e capo del clan Kamisato. o Ayato è uno dei personaggi più attesi in Genshin Impact in questo momento, doppiato dal leggendario doppiatore Akira Ishida in giapponese, che ha anche doppiato Gaara di Naruto.

L’ultimo trailer pubblicato dalla miHoYo si basa su Yae Miko ed è intitolato Yae Miko: Kitsune’s Affection. Il video delinea i tratti e il carattere del prossimo personaggio Electro a cinque stelle in arrivo con la versione 2.5. Nel character trailer, Yae Miko viene presentata come Lady Guuji che oltre ad ad assolvere il compito di sacerdotessa è anche una scrittrice di light novels a cui piace molto il Fried Tofu e il kushikatsu. Il personaggio viene definito come una volpe ( riferimento anche a Kitsune, la sua seconda forma le permette di diventare una volpe) che gioca con la mente di chi le sta intorno. Questa caratteristica è utile a Yae per creare nuove strategie, come i giocatori hanno constatato durante le varie Quests dedicate a Raiden Shogun. Come ulteriore prova viene fatto notare che Yae Miko ha in realtà centinaia di anni ma esteriormente sembra una giovane donna.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.