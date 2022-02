Amazon Prime Gaming: titoli gratuiti per febbraio

Proprio come ogni mese, i membri di Amazon Prime hanno la possibilità di poter giocare ad una raccolta di giochi gratuiti ogni mese, grazie alle sue sue offerte mensili gratuite tramite Amazon Prime Gaming.

Mentre la lista di Amazon Prime Gaming di gennaio presentava fantastici giochi come Star Wars Jedi Fallen Order di EA mentre si aspetta il suo sequel, il sito annuncia tramite un post sul proprio profilo Twitter, la uova lista di febbraio che potrebbe sembrare un po’ scarna in confronto al mese precedente, anche se qui ci sono alcuni titoli che catturano l’attenzione. Per febbraio, gli abbonati al servizio Prime possono riscattare il gioco di strategia di Paradox Interactive, ovvero Stellaris. Oltre a ciò, i giocatori possono anche riscattare il gioco roguelike di gestione delle risorse As Far As The Eye.

Ecco la lista dei giochi gratuiti per il mese di febbraio:

– Stellaris

– As Far As the Eye

– Ashwalker: a survival jurney

– Double Kick Heroes

– Golazoo Soccer League

I giochi sono attualmente gratuiti richiedendo un abbonamento ad Amazon Prime. Oltre ai giochi, gli abbonati possono anche richiedere ricompense in altri giochi, come il Rubicon Phase Bundle per Rainbow Six Extraction, sette giocatori rari Gold per Ultimate Team in FIFA 22, GTA$400 in Grand Theft Auto: Online ed un pacchetto di contenuti per PUBG: Campi di battaglia. Dai un’occhiata alla pagina web di Prime Gaming per sapere come richiedere questi premi.