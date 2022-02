Final Fantasy Pixel Remaster: il sesto capitolo arriva il 23 febbraio

Square Enix ha annunciato che il sesto capitolo della serie Final Fantasy Pixel Remaster, Final Fantasy VI, arriverà in Europa il 23 febbraio per Steam e dispositivi mobile.

Scopri una storia indimenticabile che segue la Guerra dei Magi, che ha lasciato solo distruzione e miseria al suo passaggio e ha provocato la scomparsa della magia dal mondo. Mille anni più tardi, l’umanità dipende dalle macchine e dalla tecnologia, finché appare una giovane con poteri misteriosi, Terra. L’Impero malvagio la teneva prigioniera per cercare di usare i suoi poteri come arma, portando così a un incontro fatidico tra Terra e un giovane di nome Locke. La loro straziante fuga dalla morsa dell’Impero dà vita a una serie di eventi che toccano innumerevoli vite e portano a una sola, inevitabile conclusione. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Final Fantasy VI originale torna in vita con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D. Una versione rimodellata in 2D del quinto titolo della celebre serie Final Fantasy. Scoprite questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

Final Fantasy VI Pixel Remaster verrà lanciato il 23 febbraio 2022, come i suoi predecessori, sarà disponibile su PC tramite Steam, iOS e Android.

The Final Fantasy VI pixel remaster launches on Steam and Mobile on February 23rd PST/GMT. In the meantime, enjoy the rearrangement of Terra's Theme in all its majesty.

