Disney Speedstorm sarà multipiattaforma, nuovi dettagli

Gameloft ha annunciato durante il Nintendo Direct di ieri Disney Speedstorm, un nuovo gioco di corse arcade cross-platform. I giocatori gareggeranno e combatteranno su splendidi tracciati ispirati ai film Disney e Pixar, facendo sfoggio delle abilità uniche di ogni personaggio per vincere la corsa. Sviluppato da Gameloft Barcellona, casa della serie Asphalt, l’uscita di Disney Speedstorm è prevista per il 2022, in formula free-to-play, su PC e Console.

Disney Speedstorm è un racing game d’azione in cui gli eroi sono la rivisitazione in salsa Road Warrior di alcuni tra i più iconici personaggi – buoni e cattivi – Disney e Pixar, con tracciati ispirati ai loro mondi unici. Un’incredibile lineup di piloti che include Capitan Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulley, la Bestia e tanti altri, tutti attrezzati e pronti per l’azione. Potenzia le statistiche di ogni pilota e ottieni il massimo dalle loro abilità uniche, che possono stravolgere l’esito di ogni singola corsa e cambiare drasticamente lo stile di gioco!

Dai porti di Pirati dei Caraibi ai paesaggi selvaggi de Il Libro della Giungla, passando per la Muraglia Cinese vista in Mulan (Disney) e la fabbrica di Monsters & Co. (Disney e Pixar), i giocatori potranno vivere questi mondi, agghindati per l’occasione in pieno stile racing, da una nuova ed emozionante prospettiva.

I giocatori potranno sfrecciare in solitaria attraverso piste ricche di azione o sfidare gli amici in modalità multiplayer locale e remota, con il supporto di Disney Speedstorm per il cross-platform. Inoltre, l’azione non rallenta mai grazie a nuovi contenuti sempre dietro l’angolo. Nuovi piloti Disney e Pixar verranno aggiunti regolarmente, così come nuovi tracciati, garantendo varietà e freschezza al titolo. Maggiori dettagli saranno svelati in prossimità del lancio.

“Per lavorare ad un progetto da sogno come Disney Speedstorm, siamo partiti dal desiderio di creare un gioco che potesse far sentire i fan di Disney e Pixar a casa, ma che, al contempo, fosse anche un’esperienza unica per il genere delle corse arcade. Le meccaniche di gameplay, le abilità dei personaggi e il design delle ambientazioni sono state cucite attorno alla nostra visione di creare un’esperienza competitiva veloce e avvincente.” ha dichiarato Alexandru “Sasha” Adam, VP & Studio Manager, Gameloft Barcelona. “Non vediamo l’ora di condividere questa visione con i giocatori di tutto il mondo.”

“I fan Disney sono pronti a partire a tutto gas con il lancio del gioco di corse ad alta velocità Disney Speedstorm,” ha dichiarato Luigi Priore, VP, Disney & Pixar Games. “Gameloft, con la sua interpretazione, ha portato verso nuove vette alcuni dei nostri personaggi Disney e Pixar più amati ed è riuscita a rendere divertente ogni circuito ed ogni abilità, così da mantenere i giocatori con il fiato sospeso durante tutta la competizione.”