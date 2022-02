The King of Fighters XV: personaggi aggiuntivi come dlc

Mentre SNK si sta preparando ad aprire le porte ai giocatori per sfidarsi in The King of Fighters XV, i fan della serie hanno espresso la loro voce sul fatto che alcuni dei loro personaggi preferiti non facciano parte della composizione iniziale al lancio del titolo.

Sembra che il team di sviluppo dietro il gioco ne abbia preso atto, poiché il produttore del titolo, Yasayuki Oda, conferma che la casa di sviluppo sta esaminando le richieste degli utenti che vorrebbero vedere presto i loro personaggi come Kim Kaphwan. Oda ha confermato che sebbene la composizione dei personaggi per il primo anno sia stato finalizzato e mostrato nel trailer di lancio, con diversi personaggi DLC già rivelati, i personaggi aggiuntivi saranno determinati in futuro. Ha detto:

“Rivedremo le richieste per vari personaggi, incluso Kim, durante il processo di pianificazione. Poiché Kim è un personaggio molto popolare, faremo del nostro meglio per renderlo disponibile. Attualmente, la composizione per il primo anno è stato finalizzato, ed i personaggi aggiuntivi verranno determinati in seguito.”



Ha senso quando i giocatori richiedono l’aggiunta dei loro personaggi preferiti, in particolare quelli che sono stati i punti cardine della serie. Dopotutto, il gioco di combattimento in arrivo sta continuando una storia di lunga data, quindi la maggior parte dei personaggi che ritornano sono per lo più legati alla trama principale, ma i fan potrebbero comunque vederne apparire altri.

Il lancio di The King of Fighters XV per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, è previsto per il 17 febbraio.