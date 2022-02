Kingdom Hearts: nuovi titoli per la Switch collection

Tutti i titoli di Kingdom Hearts (sito ufficiale) della saga di Dark Seeker in arrivo oggi tramite versioni cloud su Nintendo Switch con una nuova raccolta.

Durante il Nintendo Direct Square Enix ha svelato un altro sguardo alla serie Kingdom Hearts, che arriva ufficialmente su Nintendo Switch tramite Cloud Gaming, con il nuovo titolo Integrum Masterpiece.

A seguito dell’annuncio che Sora sarebbe arrivato in Super Smash Bros Ultimate, Nintendo ha anche dichiarato che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Re:Mix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 Re:Mind sarebbero arrivati ​​tutti su Nintendo Switch in tempo per il 20° anniversario della serie.

All’inizio del mese scorso Square Enix ha ufficialmente confermato che le raccolte HD, insieme a Kingdom Hearts 3, e la sua espansione DLC Re:Mind sono in uscita il 10 febbraio (per approfondire).

I titoli hanno poi ricevuto uno showcase nel Nintendo Direct, dove il compendio di tutte e 3 le raccolte sarebbe stato pubblicato con il titolo Integrum Masterpiece.

Ricordiamo però che sono versioni cloud del gioco, il che significa che si deve sempre essere connessi ad Internet per poterle giocare.

Sebbene questo sia sicuramente uno svantaggio rispetto a quanto sperato dai fan, Square Enix è ancora “indecisa” sull’idea di creare port nativi per la serie su console, ma resta da vedere se questo si realizzerà in futuro.