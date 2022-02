GetsuFumaDen Undying Moon: disponibile su Switch

Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato durante l’ultimo Nintendo Direct che GetsuFumaDen: Undying Moon è ora disponibile all’acquisto su Nintendo Switch, dopo il grande successo ottenuto dall’Accesso Anticipato su PC via Steam lanciato la scorsa primavera. La Standard Edition è disponibile ora per Nintendo Switch a €24.99, solo formato digitale. I giocatori potranno acquistare la Deluxe Edition a un costo addizionale di€34.99. Konami ha anche annunciato che l’Early Access su Steam terminerà presto, con il lancio della versione 1.0 il 17 febbraio 2022.

Co-sviluppato con lo studio indie GuruGuru, GetsuFumaDen: Undying Moon si presenta come un action rogue like dallo stile Ukiyo-e, caratterizzato da un affascinante mondo dark fantasy world portato in vita attraverso il tratto dell’arte tradizionale giapponese. Il gioco offre combattimenti altamente strategici basati sulle dinamiche uniche delle arti marziali Giapponesi. Temibili boss e percorsi in continuo mutamento metteranno alla prova i giocatori, permettendo di diventare più forti a ogni tentativo. Nuovi stage, protagonisti, boss sono stati implementati nei mesi scorsi e ora il gioco completo è disponibile per Nintendo Switch. Nuovi contenuti continueranno ad arrivare post-lancio su GetsuFumaDen, Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti su GetsuFumaDen: Undying Moon visitate il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Dopo 1.000 anni di pace, il sigillo della porta dell’inferno è stato squarciato e un’ondata di spiriti maligni è stata liberata nel mondo. Getsu Fuma dovrà assumerà il comando del suo clan si inoltrerà nelle profondità dell’inferno per sconfiggere il male.



GetsuFumaDen: Undying Moon unisce un’intensa azione roguelite hack and slash a uno sconvolgente e oscuro mondo fantasy, creato attraverso l’arte tradizionale giapponese.

In quanto leader e guardiano prescelto del regno dei vivi, avrai l’arsenale e i poteri sovrannaturali del clan Getsu ad accompagnarti nella tua discesa nelle profondità dell’inferno per estirpare la radice del cataclisma.

GetsuFumaDen: Undying Moon è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.