Zynga: record di incassi ed utenti attivi

Zynga (sito ufficiale) ha registrato ricavi record nel quarto trimestre in aumento del 13% a $ 695 milioni.

Nonostante questa crescita dei massimi, la società ha anche registrato perdite per 67 milioni di dollari, inferiori ai 53 milioni di dollari registrati nel trimestre di un anno fa e peggiori dei 60 milioni di dollari di perdite che aveva previsto.

Ha anche riportato che gli utenti attivi mensili mobile medi sono aumentati del 39% per un totale di 184 milioni.

“I nostri ottimi risultati nel quarto trimestre hanno coronato la nostra performance record del 2021, dove abbiamo ottenuto i ricavi e prenotazioni annuali più alti di sempre, raggiungendo il più vasto pubblico su dispositivi mobile nella storia di Zynga“

ha affermato Frank Gibeau, CEO di Zynga.

“Sono orgoglioso dell’esecuzione del nostro team in tutti gli aspetti della nostra strategia di crescita, inclusi i servizi live, lo sviluppo di nuovi giochi e gli investimenti nella nostra piattaforma pubblicitaria, nuovi mercati e tecnologie per consolidare Zynga come uno dei principali servizi live free-to-play mobile first.”

Per l’intero anno, Zynga ha registrato ricavi in ​​aumento del 42% a $ 2,8 miliardi, con prenotazioni in aumento del 24% a $ 2,83 miliardi, entrambi livelli record per l’azienda.

E mentre ha anche registrato una perdita netta di $ 104 milioni, l’editore ha notato che è stato un miglioramento di $ 325 milioni rispetto alla perdita netta di $ 429 milioni dell’anno scorso.

Ricordiamo anche l’acquisizione di Zynga da parte di Take Two Interactive (per approfondire).