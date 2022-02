Rogue Company: nuova funzionalità opzionale

Lo sparatutto PvP free-to-play in terza persona dello sviluppatore First Watch Games, rilasciato poi da Hi-Rez Studios, Rogue Company, è in circolazione da un po’ di tempo ormai con un trailer convincente.

Anche se il gioco ha avuto un discreto successo per quanto riguarda il numero di utenti all’attivo ogni mese, gli sviluppatori del titolo hanno spesso preso decisioni che non hanno convinto a pieno i giocatori, come il nuovo annuncio rilasciato tramite un post sui forum del gioco su Steam, come parte del secondo anno dello sparatutto.

La suddetta casa di sviluppo sta implementando una funzionalità chiamata Simulmedia, che consiste nel far vedere ai giocatori degli annunci durante le loro sessioni di gioco per guadagnare punti reputazione aggiuntivi. La casa di sviluppo ha tentato di lenire i dubbi su questa funzione, dicendo che questa funzionalità è completamente opzionale e che i giocatori devono aderire facendo clic su un pulsante nella schermata principale del gioco, che dice: “Se non vuoi aderire, non vedrai mai un annuncio e la tua esperienza di Rogue Company sarà la stessa di sempre”. Gli sviluppatori affermano:

“Non aggiungeremo mai annunci forzati o non ignorabili a Rogue Company.”

Ogni annuncio visualizzato assegnerà agli utenti 75 punti reputazione e la funzione è attualmente disponibile solo su PC ma non su Nintendo Switch, mentre invece la versione PS5 del gioco che la riceverà presto.

Rogue Company è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC.