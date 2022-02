Cartoons on the Bay: le iscrizioni al Concorso 2022 sono aperte

Cartoons on the Bay torna per la 26esima edizione più in forze che mai, dall’1 al 5 giugno 2022, a Pescara, dopo la straordinaria edizione ibrida tenutasi a dicembre e facendo tesoro dell’esperienza accumulata in tanti anni. Il Festival annuncia ora che sono aperte le iscrizioni al Concorso 2022: tutti gli aspiranti partecipanti alla categoria relativa ai lungometraggi hanno ora la possibilità di presentare la propria candidatura tramite la piattaforma Filmfreeway, registrandosi sul sito ufficiale.

Come iscriversi al Concorso di Cartoons on the Bay 2022

Occhio alle scadenze: i tempi sono ragionevolmente stretti. La partecipazione è riservata alle opere in animazione, ibride o live action di qualsiasi nazionalità realizzate negli anni 2020, 2021 e 2022. L’iscrizione delle opere a Cartoons on the Bay è gratuita per tutte le sezioni in Concorso ed avviene tramite registrazione on-line dell’opera sul sito del Festival (www.cartoonsbay.rai.it, sezione Concorso) nel periodo dall’ 8 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 ed invio dei materiali agli Uffici del Festival nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento.

Le opere in Concorso (Nomination) vengono candidate ai Pulcinella Awards, assegnati nel corso del Festival dalla Giuria Internazionale. In questa sezione si inseriscono n. 5 opere per ogni categoria (ad eccezione della categoria Lungometraggi, per la quale il numero di opere in Nomination può subire variazioni a discrezione del Direttore Artistico).

Trovate tutte le informazioni in merito al Festival sul sito ufficiale www.cartoonsbay.rai.it; il Regolamento dettagliato per partecipare, invece, è nella apposita sezione del sito. Qui, invece, trovate il form per l’iscrizione.

La 26ª edizione di Cartoons on the Bay si svolgerà a Pescara dall’1 al 5 giugno 2022.

Il Festival si svolgerà sia in presenza e/o online, sia tramite il sito del Festival (www.cartoonsbay.rai.it), sia attraverso il coinvolgimento di piattaforme del Gruppo RAI (ad es. piattaforma RAIPLAY) e/o di terzi partner, secondo le modalità che saranno definite in base alle misure anti Covid-19 vigenti alla data del Festival e alle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualsiasi aggiornamento in relazione ai luoghi, date e modalità di svolgimento del Festival sarà comunicato sempre tramite il sito ufficiale del festival.