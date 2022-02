Apex Legends supera i 390 mila giocatori su Steam

La nuova stagione di Apex Legends ha debuttato questa settimana con Defiance, introducendo la nuova mappa sabotata dell’Olimpo, una nuova leggenda Mad Maggie e la modalità a tempo limitato 9v9 Control. Forse a causa dell’hype che lo circonda, i numeri dei giocatori di Steam hanno raggiunto un nuovo incredibile picco. Secondo SteamDb, lo sparatutto battle royale ha raggiunto un nuovo picco di giocatori simultanei di tutti i tempi di 392.998.

Insieme a tutti i nuovi contenuti, l’aumento del numero di giocatori potrebbe anche essere attribuito alla celebrazione dell’anniversario del terzo anno. Respawn Entertainment distribuisce personaggi gratuiti e pacchetti a tema ogni settimana fino al primo marzo. Le versioni Xbox Series X/S e PS5 potrebbero essere rilasciate presto in base alle recenti valutazioni a Taiwan e in Europa. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica di Apex Legends:

Apex Legends è un gioco in continua evoluzione. Tuffatevi nelle classiche partite Battle Royale da 60 giocatori, cimentatevi nelle battaglie 3v3 di Arene e provate le modalità a tempo limitato. Scegliete una leggenda, unitevi ad altri giocatori per combinare le vostre formidabili abilità e dar vita alla squadra definitiva.

Passo della Tempesta : Potrebbe sembrare un paradiso, ma il pericolo è sempre in agguato: Prowler selvaggi e ragni velenosi si nascondono in ogni angolo, e l’aria di tempesta non promette nulla di buono. Riusciranno le nostre leggende a sentirsi a casa?

: Potrebbe sembrare un paradiso, ma il pericolo è sempre in agguato: Prowler selvaggi e ragni velenosi si nascondono in ogni angolo, e l’aria di tempesta non promette nulla di buono. Riusciranno le nostre leggende a sentirsi a casa? Nuova Leggenda : Ash è stanca di supervisionare le arene: ora è pronta a competere e a dimostrare che è lei l’unica vera Predatrice Apex.

: Ash è stanca di supervisionare le arene: ora è pronta a competere e a dimostrare che è lei l’unica vera Predatrice Apex. Nuova arma: il nuovo C.A.R. è un SMG incredibilmente versatile, perfetto quando è il momento di dominare la battaglia e far cadere nemici come mosche.

Apex Legends è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC e mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.