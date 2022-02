Gravity Rush 3: nuovo capitolo in arrivo su PC?

Il regista di Gravity Rush, Keiichiro Toyama, ha detto che sarebbe interessato a realizzare un terzo gioco di Gravity Rush se gli fosse stata offerta l’opportunità. Parlando con il sito di fan Gravity Rush Central per celebrare il 10° anniversario del gioco originale, a Toyama è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto lavorare su un nuovo titolo di Gravity Rush.

Toyama ha anche confermato che gli piacerebbe vedere i primi due titoli su PC, dato che Sony è ora impegnata a rilasciare porting su PC di alcuni dei suoi titoli PlayStation. Toyama, che ora sta lavorando a Slitterhead con il suo Bokeh Game Studio appena fondato, ha affermato:

Ci sono varie cose da tenere a mente come start-up, ma a livello personale ovviamente mi piacerebbe. Anche se non fosse un nuovo gioco, se ci fosse qualche opportunità per me di essere coinvolto in qualcosa di correlato, sarei grato di farlo. Penso che sarebbe una buona cosa aprire il gioco a più utenti. Sarebbe anche meraviglioso se Gravity Rush 2 girasse a 60 fps.



Toyama ha annunciato nel dicembre 2020 di aver lasciato il Japan Studio di Sony insieme a Junya Okura, lead designer della serie, e Kazunobu Sato, lead designer di Puppeteer del 2013, per formare la nuova società Bokeh Game Studio. Il primo gioco dello studio, un titolo horror chiamato Slitterhead, è stato rivelato ai The Game Awards nel dicembre 2021. Toyama, che è anche il creatore della serie Silent Hill.

Il primo Gravity Rush è stato lanciato su PlayStation Vita nel febbraio 2012 e ha ricevuto il plauso della critica per le sue meccaniche rivoluzionarie. Il gioco è stato rimasterizzato su PS4 nel 2015, prima che un sequel per PS4 fosse lanciato nel 2017. Tuttavia, non ci sono state altre versioni nei cinque anni successivi. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.