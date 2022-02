Rainbow Six Siege: Kunai sarà il nuovo operatore

In precedenza era già trapelato qualche rumor sul primo operatore dell’anno 7 in Rainbow Six Siege (sito ufficiale), ed oggi una nuova fuga di notizie ha quasi confermato che sia proprio Kunai ad essere in procinto di diventare la star del un nuovo anno in Rainbow Six Siege (per approfondire)!

Year 7 Stagione 1 dovrebbe essere rivelata tra 10 giorni, ma abbiamo già alcune informazioni sul nuovo operatore, su come appare e quali sono le sue armi.

L’anno 7 inizierà con un nuovo difensore chiamato Kunai.

Non sappiamo se il nome rimarrà lo stesso per il lancio ufficiale o meno, ma questo era il nome che abbiamo visto nei vari leak precedenti.

In qualità di difensore con 2 velocità e 2 salute, Kunai trasporterà un SMG 9 × 19 e un ACS 12 come armi principali.

Hai visto il primo quando suoni come Kapkan o Tachanka, mentre il secondo appartiene a Maestro e Alibi.

Per la sua secondaria, Kunai avrà un’arma da fianco D-50, simile a quella di Valkyrie. Inoltre, puoi scegliere tra Granate a Impatto o Filo Spinato come per il gadget secondario.

Rainbow Six Siege Year 7 Stagione 1 dovrebbe essere lanciato all’inizio di marzo, anche se dobbiamo ancora aspettare la conferma ufficiale da Ubisoft.