Capcom: risolta la causa per violazione di copyright

Un artista ha accusato Capcom (sito ufficiale) di aver rubato immagini protette da copyright.

Nel giugno 2021, Judy Juracek ha affermato che lo sviluppatore aveva utilizzato più di 80 fotografie presenti nel suo libro, Surfaces, per progettare luoghi in Resident Evil 4, Devil May Cry e altri titoli, senza il suo consenso.

Secondo una dichiarazione dello studio legale St. Onge IP pubblicata il 7 febbraio, le due parti hanno risolto il caso amichevolmente e, in quanto tale, il distretto del Connecticut ha risolto la causa. Non sono stati forniti altri dettagli.

“Capcom e Judy Juracek hanno risolto amichevolmente la loro controversia relativa al presunto uso delle foto della signora Juracek nei giochi di Capcom”

si legge nella dichiarazione.

“Il 7 febbraio 2022 è stato depositato un licenziamento presso il distretto del Connecticut per porre fine alla causa”. Al momento del deposito, il team legale di Juracek ha richiesto 12 milioni di dollari di danni per violazione del copyright, nonché un ulteriore risarcimento per “falsa gestione del copyright” e “rimozione della gestione del copyright”.

La denuncia conteneva anche diversi documenti che mostravano oggetti di vari titoli Capcom accanto a fotografie del libro di Juracek con le somiglianze evidenziate.

Capcom (per altre curiosità) ha recentemente condiviso i suoi dati finanziari per i nove mesi terminati il ​​31 dicembre 2021 e ha registrato un aumento del 35% delle entrate a 774 milioni di dollari.