Chocobo GP: nuovi personaggi in arrivo per la Stagione 1

Chocobo GP verrà lanciato esclusivamente su Switch il 10 marzo e l’ultimo aggiornamento di Square Enix si concentra sulla modalità Gara personalizzabile. Inoltre uno spin-off gratuito del gioco è attualmente disponibile per mobile. Il titolo in stile Mario Kart, sarà un’esclusiva per Switch e presenterà una serie di percorsi ambientati all’interno e nei dintorni di Final Fantasy con una modalità storia, tornei a eliminazione diretta per 64 giocatori, Time Attacks e varie altre modalità. Ci sarà anche una versione del gioco da scaricare gratuitamente, Chocobo GP Lite. Square Enix ha annunciato, tramite un post su Twitter, che i personaggi di Cloud e Scall saranno giocabili a partire dalla Stagione 1 del titolo:

Parteciperanno anche Cloud & Scall! Che tipo di abilità avranno? 28 giorni all’inizio della gara!

Di seguito una panoramica delle caratteristiche che saranno presenti in Chocobo GP:

Preparatevi a una nuova esperienza di corsa con decine di Chocobo, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggiate Magicite e sbaragliate la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multi giocatore offline e online. Gareggiate nei tornei e diventate il campione GP.

Varie modalità di gioco: potrete provare varie modalità, come la Storia o la Gara personalizzata. Oppure anche divertirvi nelle gare di sopravvivenza a eliminazione diretta, che supporta fino a 64 giocatori. Alcune modalità avranno anche il multiplayer locale o online.

Circuiti emozionanti: gareggerete su varie piste che prendono ispirazione dalle serie Chocobo e Final Fantasy, tra cui il Circuito di prova di Cid, le strade di Alexandria e Zozo e il Gold Saucer.

Dei personaggi indimenticabili: potrete scegliere tra una vasta serie di personaggi della serie Chocobo.

Magilite magica: se raccogliete la Magilite dentro le Magicuova sparse per le varie piste, potrete ottenere delle magie, come Ignis e Aero.

Chocobo GP sarà disponibile da 10 marzo 2022 su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.