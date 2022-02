Martha is Dead: svelate le opzioni grafiche su console next-gen

Con la sua intrigante miscela di horror psicologico e folcloristico, un’ambientazione storica della seconda guerra mondiale e un gameplay basato sull’esplorazione, il prossimo gioco horror in prima persona, Martha is Dead, dello sviluppatore LKA, sembra avere tutti gli elementi per offrire qualcosa di unico, e in vista del suo imminente lancio, nuovi dettagli sul gioco sono venuti alla luce. Per esempio, è stato rivelato quale sarà il frame rate del gioco e gli obiettivi di risoluzione sulle console next-gen.

Parlando con GamingBolt in una recente intervista, Tommaso Bonanni, direttore tecnico e parte del team di sviluppo esterno di LKA, ha confermato che su PS5 e Xbox Series X, Martha is Dead avrà le opzioni 4K/30 FPS e 1080p/60 FPS, mentre su Xbox Series S, avrà solo l’opzione 1080p/30 FPS. Mentre questa disparità sarà deludente per alcuni, Bonanni dice che con l’uso della Super Resolution, la risoluzione del gioco su Xbox Series S sarà probabilmente più alta.

Bonanni ha dichiarato:

Sia PS5 che Xbox Series X hanno due modalità di gioco: una a 4K/30 FPS e una a 1080p/60 FPS, mentre Xbox Series S è a 1080p/30 FPS, ma mantenendo lo stesso livello di qualità. È importante menzionare che in ogni caso l’uso della Super Risoluzione porta molto spesso le versioni a 1080p a risoluzioni superiori (anche su Xbox Series S), quindi il divario di risoluzione sarà probabilmente meno evidente.

Nella stessa intervista, Bonanni ci ha anche parlato dell’SSD della PS5 e della sua esperienza di lavoro con esso, definendolo un “gioiello tecnico”. Per saperne di più, leggete qui. Martha is Dead uscirà per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC il 24 febbraio. Intanto, potete leggere una nostra anteprima del titolo