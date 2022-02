CORSAIR annuncia la nuova tastiera K70 RGB PRO

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, oggi ha presentato la tastiera gaming meccanica CORSAIR K70 RGB PRO, il nuovissimo modello della pluripremiata serie K70. Combinando l’amatissimo design ed il telaio in alluminio di una K70 full-size all’illuminazione RGB e alle prestazioni agonistiche per cui è ben nota CORSAIR, K70 RGB PRO definisce un nuovo standard per le tastiere gaming full-size. Oltre ad essere disponibile con un’ampia gamma di switch meccanici CHERRY MX, K70 RGB PRO integra tantissime funzionalità che consentono a ogni gamer di adattarla al proprio stile di gioco e quindi di sfruttare al massimo la propria configurazione.

La tastiera è configurabile con vari switch meccanici CHERRY MX di fattura tedesca, garantendo una durata eccezionale dei tasti ed offrendo al contempo tutte la qualità tipiche di CHERRY. Grazie ai cinque tipi di switch disponibili, tra cui gli MX Red con pressione lineare e fluida e gli MX speed con distanza di attuazione ultra rapida, K70 RGB PRO garantirà negli anni un’esperienza gaming e di digitazione di alto livello. Inoltre, grazie ai nuovi keycap in policarbonato con layout standard per l’ultima riga dei tasti, sarà possibile modificare ulteriormente la propria periferica utilizzando dei set di keycap personalizzati di terze parti.

K70 RGB PRO è realizzata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti. Il caratteristico telaio in alluminio spazzolato ed il layout full-size tipici della serie K70 rendono indistruttibile la tastiera K70 RGB PRO, donandole allo stesso tempo l’aspetto iconico e inconfondibile progettato da CORSAIR. La rotella di regolazione del volume in alluminio e i tasti multimediali permettono di controllare i contenuti audio-video in modo pratico e immediato, mentre il nuovo poggiapolsi presenta una morbida superficie che offre la massima aderenza e comodità, ed è dotato di un attacco magnetico che si aggancia facilmente alla tastiera.

Con K70 RGB PRO, l’espressione “prestazioni agonistiche” assume un significato completamente nuovo. Infatti, la tastiera include uno switch appositamente pensato per l’uso nei tornei che blocca subito la retroilluminazione statica per eliminare le distrazioni e impedisce l’attivazione accidentale delle macro, così che tu non debba preoccupartene nelle fasi più intese di una sfida. La tastiera è infine dotata di un cavo USB Type-C intrecciato e rimovibile che consente di portarla con sé e usarla in tutti i tornei.

È possibile acquistare subito tale prodotto sullo store online di CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR a partire da marzo 2022.