Horizon Forbidden West: svelate le opzioni per l’accessibilità

Negli ultimi anni, le esclusive first-party di Sony sono state esemplari in termini di opzioni di accessibilità e Horizon Forbidden West di Guerrilla Games non fa eccezione. In un nuovo post sul PlayStation Blog, il principale designer Brian Roberts dettaglia le opzioni disponibili, a partire dalla possibilità di cambiare le dimensioni del testo dei sottotitoli e lo sfondo. C’è anche il Notebook che fornisce ampie informazioni su personaggi, macchine e così via insieme a una sezione separata di Tutorial.

Ci saranno cinque impostazioni di difficoltà disponibili, con la modalità Storia che è la più facile per poi offrire la modalità più difficile per coloro che richiedono un combattimento faticoso. La difficoltà personalizzata permette di sintonizzare individualmente i danni ricevuti dai nemici e inflitti. Inoltre, per coloro che non vogliono avere a che fare con certe risorse che vengono distrutte perché sono ancora attaccate a una macchina alla loro morte, c’è il sistema Easy Loot. Questo vi darà componenti di risorse dalla macchina in questione anche se non sono staccate alla morte – è abilitato di default nelle modalità Storia e Facile.

Sono inclusi anche i controlli completamente rimappabili e le preimpostazioni per i giocatori mancini, insieme alle opzioni per cambiare alcuni controlli. C’è anche il sistema Co-Pilota che permette a un secondo controller PlayStation con controlli speculari di unirsi al gioco e quindi aiutare. Ci si può anche aspettare delle impostazioni legata alla zona morta per gli stick analogici, controlli di movimento opzionali e molto altro ancora.

I giocatori PS5 possono anche regolare l’intensità del feedback aptico a seconda della situazione e disabilitare del tutto il supporto adattivo del grilletto. È anche possibile regolare quanto il gioco rallenta quando si apre la ruota delle armi, abilitare la mira assistita, aumentare la durata della concentrazione e molto altro.Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio per PS4 e PS5. Intanto, è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco.