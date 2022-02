Square Enix annuncia The Centennial Case A Shijima Story

Square Enix e lo studio di sviluppo h.a.n.d., Inc. hanno presentato oggi The Centennial Case: A Shijima Story, un’avvincente avventura avvolta nel mistero con veri attori, in arrivo il 12 maggio 2022 su console PlayStation 5(PS5), console PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch e PC (Steam). Diretto da Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) e prodotto da Junichi Ehera (NieR: Automata), The Centennial Case: A Shijima Story ruota attorno alla sventurata famiglia Shijima, tartassata da una serie di morti inspiegabili nel corso dell’ultimo secolo. I giocatori impersoneranno la scrittrice Haruka Kagami, di cui useranno i poteri deduttivi per scoprire la verità dietro ai quattro casi di omicidio che hanno colpito la famiglia Shijima nell’ultimo secolo. Vivi questa storia misteriosa, scopri la verità sul caso e smaschera il colpevole.

Yasuhito Tachibana, produttore de “Il regista nudo” di Netflix, riveste il ruolo di direttore della fotografia e dello scenario di The Centennial Case: A Shijima Story, portando la narrazione visiva a un nuovo livello grazie a soluzioni cinematografiche di alta qualità e ad emozionanti dinamiche di gioco live action. I giocatori saranno immersi in un’autentica storia tradizionale giapponese, in cui trascenderanno il tempo attraverso diverse epoche del Giappone per recuperare informazioni utili a svelare la verità che si cela dietro alle sventure della famiglia Shijima e risolvere un antico mistero.

The Centennial Case: A Shijima Story si avvale della coinvolgente recitazione di Nanami Sakuraba nei panni di Haruka Kagami, protagonista del gioco, e di Yuta Hiraoka nei panni di Eiji Shijima, secondogenito della famiglia Shijima tornato a casa per svelare il mistero. Un cast di talentuosi attori giapponesi darà vita a quest’enigmatica avventura, impersonando una serie di personaggi in ogni epoca.

Junichi Ehara, Game Producer, ha dichiarato: