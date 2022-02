Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge arriverà anche su PS4 e Xbox One, annunciato Splinter

Lo scorso agosto, durante l’Opening Night Live, era stato annunciato Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, nuovo beat ‘em up con le storiche tartarughe ninja. In quell’occasione era stato fatto sapere che il gioco sarebbe arrivato su Nintendo Switch e Steam. Ora invece, Dotemu e Tribute Games ha confermato che sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non è stata annunciata la data precisa, ma arriverà durante questo 2022.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra il Maestro Splinter in azione, come personaggio giocabile. Questa la sua descrizione:

Il carattere calmo e riflessivo del Maestro Splinter lo rende più tranquillo della maggior parte dei suoi allievi verdi, ma la sua padronanza delle arti ninja lo rende una potenza formidabile. Sferra attacchi particolarmente potenti con il suo fidato bastone e con mosse speciali ninja ad ampio raggio, colpendo gruppi di nemici con la stessa efficienza con cui le Tartarughe mangiano una pizza.



Ispirato all’iconico design delle Tartarughe del 1987, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge riporta in azione i ninja più giusti di New York City con una pixel art tipica da sala giochi. Dagli scontri con rivali come Bebop e Rocksteady al ritorno in luoghi caratteristici come Dimension X, il gioco clelebra dei classici beat-em-up TMNT con un tocco di modernità. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi rimandiamo anche, qualora vogliate, alla nostra anteprima.