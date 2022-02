Zorro The Chronicles: il giustiziere mascherato in azione nel nuovo trailer

Annunciato lo scorso marzo, Zorro The Chronicles torna a mostrarsi, e lo fa con un reveal trailer che mostra il gameplay con il giustiziere mascherato in azione.

NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione con Zorro Productions Inc. e Canada Media Fund, hanno infatti svelato il nuovo filmato del gioco d’azione ispirato al celebre spadaccino, ricco di avventure per tutta la famiglia. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a giugno 2022.

Nel videogame sarà possibile interpretare il leggendario Zorro o la sua impavida sorella Ines. Una combinazione tra combattimenti ed esplorazione per scoprire l’universo del gioco e gli altri personaggi principali ispirati alla serie animata su cui si basa tutta la storia. Zorro The Chronicles è rivolto a tutto il pubblico, così come il suo eroe protagonista, amato da quasi un secolo da grandi e piccini di tutto il mondo.

Con una che si ispira alla serie animata, lo scopo di ogni giocatore è portare a termine diverse missioni. L’obiettivo, infatti, sarà sì quello di stordire i nemici, ma soprattutto di renderli ridicoli con esilaranti e spettacolari mosse finali. I nemici potranno poi essere disarmati, grazie alla frusta, spada o agli attacchi acrobatici e il tagliente umorismo. Potete vedere il trailer qui sotto.